Un uomo inglese è stato arrestato dopo aver distrutto la sua Mercedes contro una casa a Londra nelle prime ore di questa mattina. Il sospetto è stato arrestato con l'accusa di guida in stato di ebbrezza dopo l'incidente che ha visto il bolide schiantarsi attraverso le inferriate e finire incastrato in uno scantinato. La polizia si è precipitata sulla scena dopo che l'autista è finito nel condominio residenziale di Fountain House a Lancaster Terrace, nell’area di Paddington. Le immagini mostrano la parte anteriore del veicolo incastrata nel piccolo spazio dello scantinato all’aperto. Un uomo – quasi certamente l'autista – è all’interno dell’abitacolo. Fortunatamente è rimasto illeso.

Un portavoce di Scotland Yard ha dichiarato: "Il conducente dell'auto non ha bisogno di cure ospedaliere. L’abbiamo arrestato per infrazioni al codice della strada connesse al bere. È stato preso in custodia in una stazione di polizia a sud ovest di Londra”. Come era facile immaginare, la Mercedes incastrata nel seminterrato ha sorpreso chiunque stamane usciva dalla stazione della metro di Lancaster Gate. In molti si sono messi in fila per scattare fotografie dell'incidente. Il direttore dell'appartamento si è detto “felice che l'autista fosse illeso”.