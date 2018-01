Roberto Bolle e i suoi amici torneranno a Ravenna il 22 luglio 2018 come evento di chiusura del Ravenna Festival. Andrà in scena al PalaDeAndré alle ore 21:30, ma la prevendita per l'evento che si annuncia spettacolare e sold out inizieranno sabato 13 gennaio. L'ultima volta che Roberto Bolle ha solcato il palcoscenico del Festival era nel 2007, accanto a lui Alessandra Ferri per il suo "Farewell tour".

Lo spettacolo Roberto Bolle and Friends ha girato tra i luoghi più belli e significativi d'Italia e non solo. Ha aperto nuovi orizzonti e possibilità, ha conquistato piazze e teatri, ha portato la danza dove non era mai stata. C'è ancora riserbo sul cast e il programma che Bolle – che ha appena salutato il nuovo anno dagli schermi di Rai1 con ‘Danza con me' (5 milioni di spettatori) – sta preparando, ma come sempre l'Étoile della Scala, che è anche Principal Dancer dell'American Ballet Theatre di New York, non mancherà di coinvolgere alcuni tra i nomi più importanti del panorama internazionale della danza.

Il programma di "Roberto Bolle and Friends", organizzato a ogni occasione in maniera diversa dallo stesso Bolle, si basa su un mix di pezzi tratti dal grande repertorio classico e di coreografie contemporanee. Una sequenza di stili, tecniche e musiche in grado di coniugare i gusti dei palati più raffinati e allo stesso tempo di avvicinare alla danza fasce di persone completamente all'oscuro degli elementi basilari del ballo.