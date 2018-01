"Questo non è uno scherzo". Comincia così il post pubblicato da Daniele, il primogenito di Roberta Ragusa e di Antonio Logli, a poche ore dalla scomparsa di mamma Roberta. "Mia madre è scomparsa questa mattina presto – scrive sulla sua pagina Facebook il 14 gennaio 2012 – abbiamo già avvertito le forze dell’ordine, ma chiedo anche il vostro aiuto. È senza documenti, probabilmente in pigiama".

Il messaggio è stato diffuso dal programma televisivo di approfondimento ‘Quarto Grado', in onda su Rete 4, per la prima volta a sei anni dalla scomparsa della quarantenne di San Giuliano Terme e pochi mesi dalla condanna di Antonio Logli per l'omicidio della moglie . "Vi prego fatevi sentire se l’avete vista e vi prego di condividere e postare questo messaggio su ogni pagina o gruppo che c’entri con Pisa e con i vostri amici" conclude. Purtroppo da allora Roberta non è stata mai trovata e lo stesso Daniele, di recente, ha richiesto una sentenza che dichiari "l'assenza" della mamma, primo passo per il riconoscimento, dopo dieci anni, della morte presunta.

Il processo per l'omicidio dell'imprenditrice toscana vedrà la sua conclusione nel marzo 2018, quando la Corte d'appello sarà chiamata a pronunciarsi sulla condanna a 20 anni di carcere a carico dell'ex marito di Roberta, condannato il primo grado con l'accusa di aver ucciso e distrutto il corpo della moglie, mai ritrovato. Oggi Antonio Logli attende la sentenza nella casa dove vive con Sara Calzolaio, l'attuale compagna e allora amante del Logli, nonché ex babysitter dei figli della coppia e amica di famiglia. In attesa del verdetto, l'elettricista è sottoposto solo obbligo di dimora e non è mai stato arrestato. Di recente ha vinto una causa contro il Comune con cui ha ottenuto un posto di amministrativo nei vigili urbani di San Giuliano. Daniele Logli, il primogenito della coppia, ha invece chiesto di rilevare i beni della madre (tra cui anche la casa dove Logli e la Calzolaio vivono) e poterne disporre.