RIMINI – La stagione si avvicina e a Rimini mancano i lavoratori. «In questo momento in tutta la riviera si cercano 40 cuochi, 110 aiuto cuochi, 95 camerieri ai piani, 150 camerieri di sala, 70 segretari di albergo – fa sapere l’Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia Romagna – . Ci sono almeno 230 posti vacanti". Nel dettaglio, ecco le figure ricercate per ciascuna delle cinque località romagnole. Cuochi: a Rimini gli alberghi ne cercano 9, a Riccione uno, uno a Bellaria; 11 a Cattolica e due a Misano. Aiuto cuoco: ben 24 nel capoluogo, 8 a Riccione, 9 a Bellaria, 7 ciascuno cercati da alberghi a Cattolica e Misano. Meno ambìti i ‘tuttofare cucina’: il top è a Cattolica (8 persone), 4 a Misano, 3 ciascuno a Rimini e Riccione. Cameriere (o camerieri) sala: Rimini ne cerca 24, Cattolica 21, Riccione 17, Misano 12 e Bellaria 8. Cameriere ai piani: Rimini 20, Cattolica 14, Riccione 10, Misano 7, Bellaria 2. Ma la lista è ancora lunga. "Sono inoltre aperte – aggiunge l’Agenzia regionale per il lavoro – le ricerche per addetti al booking, commessi, animatori, lavapiatti, baristi, barman, pizzaioli, pasticcieri, receptionist, bagnini, parrucchieri, estetiste e portieri notturni".

«Confermo, il personale manca – commenta al Resto del Carlino la presidente Aia Patrizia Rinaldis –, il problema è trovare persone preparate e motivate. Cosa sempre più complicata, il che stride con i numeri dell’economia e del mercato del lavoro. Per questo collaboriamo sempre più strettamente anche per la formazione adeguata con le scuole alberghiere. L’improvvisazione non serve più».