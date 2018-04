Dopo due giorni di angoscia e preoccupazione per familiari e amici è arrivata la notizia che tutti aspettavano. Sara, quattordicenne di Pieve di Cadore (Belluno) scomparsa giovedì pomeriggio dopo aver preso un treno da Calalzo per Venezia, è stata ritrovata. A dare la notizia è stato uno zio della ragazzina, aggiungendo che Sara sta bene. Il volto della ragazzina stampato su centinaia di copie era stato affisso in molti luoghi a Venezia, in particolare a palazzo Zaguri, dove Sara, dopo aver preso un treno, aveva detto di volersi recare, per visitare la mostra “Venice Secrets: Crime & Justice”. Le telecamere dello stazione di Santa Lucia avevano mostrato la ragazza mentre camminava nello scalo ed entrava in un negozio da sola, per poi incamminarsi verso l'esterno. Il suo cellulare aveva agganciato una cella telefonica compatibile con Sant’Elena, poi era stato spento.

Sara ritrovata nella notte – Dopo la denuncia di scomparsa, le forze dell'ordine avevano avviato le ricerche e anche gli organi di stampa che avevano rilanciato l'appello della famiglia. “Sara, ti vogliamo bene, lo sai”, aveva detto il padre davanti alle telecamere spiegando alla figlia che non c’è nulla che non si possa risolvere. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, Sara è stata ritrovata nella notte tra sabato e domenica ai Giardini della Biennale e ha riabbracciato i suoi familiari. Dove la ragazza abbia trascorso le ultime notti e perché non abbia più dato sue notizie è ancora un mistero.