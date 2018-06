Ha cercato per ben 14 mesi di farsi pagare l'affitto (senza successo) e quando è riuscito a rientrare nel suo appartamento ha trovato la casa piena di rifiuti ed escrementi. Per questo motivo Thomas Ravaux ha deciso di vendicarsi a modo suo, senza aspettare i tempi della giustizia ordinaria: ha noleggiato un camion per raccogliere tutta la spazzatura – che comprendeva anche mobili, giocattoli, borse, vecchie riviste, secchi di plastica, elettrodomestici, vecchi computer, asciugamani, vestiti e altri oggetti di grandi dimensioni, disseminati in tutte le stanze- che i suoi ex inquilini si erano lasciati dietro quando avevano lasciato la sua proprietà di 120m² nella piccola cittadina francese di Rozoy-sur -Serre (Aisne, Hauts-de-France) e l’ha riversata davanti al nuovo indirizzo dei suoi ex inquilini. Ma la storia potrebbe non finire qui: il comune della cittadina nel Nord della Francia, ha multato l’uomo per 1500 euro per aver sporcato il suolo pubblico.

Revaux sostiene di essere stato costretto a sborsare diversi soldi per affidarsi a un’agenzia di pulizia e ad un’impresa edile per le ristrutturazione a seguito della partenza degli inquilini. "Era una carneficina lì dentro. Tutto è stato completamente distrutto. Il tappeto è incasinato, ci sono buchi nei muri, tutta la vernice ha bisogno di essere rifatta, e avremo bisogno di disinfettare tutto. L'odore è insopportabile. Con me c’era un perito che ha confermato tutti i danni prima che svuotatissimo la casa” ha spiegato. Il video, pubblicato su Facebook da Revaux, è stato visto da quasi mezzo milione di persone. "Ho avuto una bella risposta, erano tutti a mio favore. Tutti mi hanno supportato” dice. E in merito alla multa, ha assicurato: "Ho già parlato con la gendarmeria, ed è andata bene. Non sono preoccupato."