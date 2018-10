I supermercati della catena “Il Gigante” hanno ritirato la confezione di tonno olio di oliva Mareblu da 12 scatolette da 80 grammi ciascuna e con scadenza 5 gennaio 2023. Come reso noto dalla stessa società, ci sarebbe un possibile problema di produzione legato all’integrità del packaging che potrebbe compromettere la qualità del prodotto. Da qui la decisione del richiaà Il Gigante consiglia di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita nel caso di acquisto. In particolare, il ritiro riguarda esclusivamente il formato con data di scadenza 5/1/2023. L’azienda precisa, evidenzia Giovanni D'Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, che il richiamo non riguarda altri prodotti a marchio Mareblu e altre date di scadenza dello stesso prodotto.

Il comunicato è poi apparso anche sul sito del Ministero della Salute:

Gli ultimi ritiri in ordine di tempo hanno riguardato un lotto del prodotto dolciario Cioccobì fondente con riso soffiato biologico "Baule Volante" a causa di un possibile rischio fisico per i consumatori da parte di NaturaSì; un lotto di pomodorini in scatola Decò disposto dalla stessa azienda produttrice per rischio chimico e tre lotti di uova di gallina fresche da allevamento a terra dell’Azienda Agricola Bosi Luigi per rischio microbiologico.