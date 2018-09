Il sistema di allerta europeo Rapex, con l'avviso numero A12/1287/18 del 07/09/2018, ha notificato venerdì scorso il ritiro dal mercato di un prodotto per capelli con il marchio ‘Gianasso'. Al seguito delle analisi di laboratorio l’Istituto Superiore di Sanità ha segnalato problemi di tipo microbiologico. Nell'avviso di ritiro si legge che in alcuni lotti "sono stati trovati batteri aerobi oltre lievito e muffe che possono causare gravi infezioni. Se usato su pelle danneggiata o se viene a contatto con gli occhi, il prodotto può causare infezioni o irritazioni". Il Ministero ne ha dunque disposto il divieto di commercializzazione, il ritiro e il richiamo.

Nello specifico il prodotto è il balsamo erboristico ai semi di lino " I Provenzali" in flacone di plastica di tutte le date di scadenza dei lotti 3167, 3067, 3137, 3167, 3487, 3527 e 2987. I batteri aerobi, sono coinvolti nella contaminazione dei prodotti cosmetici, che sono incorporati con conservanti. Le relative infezioni si sviluppano soprattutto in pazienti con ridotte resistenze che generalmente causano una vasta gamma di infezioni, tra cui batteriemia, infezioni dei siti e infezioni del tratto respiratorio o urinario che si manifestano con polmonite, cistite, o pielite e che possono progredire fino ad ascesso polmonare, empiema, e setticemia.

Ma non è tutto: gli Enterobacter possono provocare otite media, cellulite e sepsi neonatale. I ceppi da batteri aerobi possono riuscire a resistere alla maggior parte degli antibiotici β-lattamici. Pertanto Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, rilanciando l'allerta di RAPEX, consiglia i consumatori a non utilizzare i lotti in questione e a riportare il prodotto nel punto vendita per la sostituzione o il rimborso.