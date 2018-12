Svegliarsi nel cuore della notte e ritrovarsi in casa una sconosciuta che per di più ha preso tuo figlio dalla culletta e lo tiene in braccio e gli parla. È la sconcertatene esperienza vissuta da una mamma britannica nella sua abitazione di Hyde, nella Greater Manchester, in Inghilterra. Come raccontano le cronache locali, la donna aveva messo il piccolo a dormire nella sua culletta la sera del giorno di Natale ma intorno alle 4 del mattino del 26 dicembre si è svegliata di soprassalto dopo aver sentito delle voci provenire dalle altre stanze. Mai avrebbe pensato però che una volta alzata si sarebbe ritrovata davanti ad una donna mai vista prima che teneva il figlioletto in braccio mentre era seduta sulle scale.

"Erano le 4 del mattino quando mi sono svegliata e ho trovato una donna sulle mie scale con mio figlio di 2 anni: cercava di rapirlo mentre io e mio marito dormivamo nella camera accanto" ha raccontato la donna, aggiungendo: "Sono stata fortunata a svegliarmi o non avrei mia più visto il mio piccolo amore". La polizia locale ha confermato che subito dopo le 4 del 26 dicembre una volante è stata inviata sul posto dopo una chiamata di emergenza che parlava di una donna adulta trovata in casa con uno dei bambini piccoli che vive nell'abitazione. La donna è stata arrestata con l'accusa di tentato rapimento e rimane sotto custodia in attesa delle indagini che stabiliranno quanto accaduto.