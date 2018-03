Ha avuto salva la vita, ma le è costato il distacco di un avambraccio l’incidente occorsole alla stazione ferroviaria di Conegliano Veneto. La tragedia sfiorata si è consumato ieri sera, lunedì 12 marzo, davanti a centinaia di studenti e lavoratori pendolari. Secondo quanto si legge sul Gazzettino, che riporta la ricostruzione delle forze dell'ordine intervenute sul posto, una donna di circa 45 anni di età, a quanto si è appreso residente nel vittoriese, che si trovava sul marciapiede del primo binario all'altezza della stazione degli autobus extraurbani (il cosiddetto Biscione), sarebbe stata risucchiata dal treno regionale 2820 proveniente da Venezia Santa Lucia e diretto a Udine, che stava arrivando nello scalo di piazzale Aldo Moro carico di passeggeri che tornavano a casa da università e uffici.

Se la 45enne è ancora in vita, lo deve al fatto che il treno – composto da una mezza dozzina di vagoni a piano unico con corridoio centrale e motrice elettrica in testa – stava procedendo a velocità moderata. Il convoglio sta arrivando da una curva e si apprestava a fermarsi come previsto dall'orario e dal semaforo rosso posto all'estremità nord del marciapiede. Tutti elementi che hanno certamente contribuito a salvare la vita alla donna, che nonostante il treno abbia fermato la propria corsa oltre 100 metri dopo il punto in cui è avvenuto l'impatto è stata trovata viva dai primi soccorritori. Sul posto inizialmente è intervenuta la Polizia Locale, a cui successivamente si sono aggiunti i Carabinieri, il personale della Polfer e gli uomini del Commissariato per i rilievi di legge. Va detto che non è ancora escluso che possa trattarsi di un gesto estremo, anche l’ipotesi più probabile è quella del tragico incidente.