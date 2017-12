Ha risposto ad un annuncio di lavoro che si è rivelato essere una vera e propria trappola mortale. Per questo, Kristina Prikhodko, 19enne studentessa e modella russa, è stata prima stuprata e poi uccisa, mentre il suo corpo nudo è stato ritrovato avvolto all'interno di una pellicola in un bosco della Siberia. La ragazza era scomparsa da un paio di giorni. I suoi amici hanno raccontato alle autorità che aveva cercato online un impiego per i mesi invernali, fino a quando non ha trovato un annuncio per una "governante di bell'aspetto".

A denunciare la scomparsa di Kristina era stato suo padre, non vedendola tornare dall'università. Da quel momento sono partite le ricerche che hanno portato al ritrovamento del cadavere della ragazza. Dopo che le autorità hanno lanciato un appello per trovare il killer della 19enne, hanno cercato di ricostruire la dinamica del delitto. A quanto pare, la studentessa, dopo aver risposto all'annuncio di lavoro ed essersi presentata per un colloquio, è stata violentata più volte e strangolata, mentre il suo corpo è stato avvolto nella pellicola e abbandonato tra gli alberi, vicino alla città di Novosibirsk. Due uomini sono stati arrestati: erano alla guida dell’auto in cui sarebbe stato trasportato il cadavere di Kristina. Sono accusati di omicidio.

Intanto gli inquirenti per evitare altri casi del genere hanno chiesto alla giovani donne di non rispondere ad annunci in rete per la ricerca di collaboratrici domestiche se non provenienti da fonti attendibili.