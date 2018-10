Nuovi prodotti alimentari ritirati dal mercato per rischio microbiologico. Gli ultimi avvisi apparsi sul sito del Ministero della Salute – nella sezione dedicata proprio ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori – riguarda tre lotti di uova di gallina fresche da allevamento a terra dell’Azienda Agricola Bosi Luigi. Le uova fresche oggetto del richiamo sono vendute in confezioni da sei unità e riportano come date di scadenza 31/10/2018 – 01/11/2018 e 02/11/2018. Il marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore è IT X8HOM CE; “Azienda agricola Bosi Luigi Di Bosi Costanza” il nome del produttore. Le uova vengono prodotte nello stabilimento di Corfinio in provincia de L’Aquila. Motivo del richiamo – si legge nei tre diversi avvisi pubblicati sul sito del Ministero della Salute – è per “presenza di salmonella enteritidis”. Come sempre in questi casi si raccomanda, a scopo precauzionale, di non consumare le uova fresche oggetto del richiamo e riportarle al punto vendita d’acquisto.

Richiamato anche marlin affumicato – Nella data odierna il Ministero della Salute ha diffuso anche il richiamo di due lotti di marlin affumicato a marchio Bernardini Gastone, anche in questo caso per la presenza di salmonella. Il prodotto interessato dal provvedimento – riporta il comunicato del Ministero – è venduto a peso in pezzi singoli con i numeri di lotto 03082018 e 09082018 e la data di scadenza 02/12/2018. Il marlin affumicato richiamato dal Ministero della Salute è stato prodotto da Bernardini Gastone Srl nello stabilimento di via Lavoria 83/85, a Cenaia, frazione di Crespina Lorenzana, nella provincia di Pisa. A scopo precauzionale si raccomanda di non consumare il prodotto e di restituirlo al fornitore.