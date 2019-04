Il Ministero della Salute ha reso nota la decisione di ritirare dal mercato la coppa di testa prodotta da Bortoloni Carni per rischio microbiologico. In un comunicato, pubblicato sul sito internet ufficiale del dicastero, si specifica che il provvedimento riguarda i tranci di salume sottovuoto di peso compreso tra i 3 e i 6 kg, con data di scadenza 27 luglio 2019 e appartenenti al lotto di produzione 27/03/2019, con marchio di identificazione IT 9-3190/L CE, realizzati nello stabilimento della frazione Fogliano di Spoleto, in provincia di Perugia. Analisi di autocontrollo avrebbero segnalato la presenza all'interno del prodotto di Listeria monocytogenes, un batterio presente nel suolo, sull'acqua e nella vegetazione, che può contaminare diversi alimenti, soprattutto quando non sono ben cotti ed è responsabile della listeriosi.

Si ricorda che questa è una malattia infettiva che sopraggiunge per ingestione di determinati prodotti, soprattutto crudi, ma anche per contatto diretto e nel processo di macellazione di animali infetti. Questo batterio, quindi, causerebbe un'infezione che potrebbe essere potenzialmente pericolosa per i consumatori, soprattutto per chi ha un sistema immunitario debole come anziani, bambini e soggetti che soffrono di patologie croniche. Come sempre avviene in casi di richiamo e ritiro di alimenti da parte del Ministero della Salute, si consiglia di non consumare il prodotto e restituirlo presso il punto vendita dove è stato acquistato per la sostituzione.