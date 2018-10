Il Ministero della Salute ha ordinato il ritiro dal mercato della bevanda al latte di cocco Coconut Milk Nature della Ecomil, prodotta dall’azienda spagnola Nutriops nella regione della Murcia, per il rischio di possibile presenza di allergeni non segnalati nell'etichetta. Nello specifico, anche se sull'etichetta in lingua italiana non se ne fa parola, sarebbe stata riscontrata all'interno di queste confezioni frutta secca a guscio, come noci, nocciole e mandorle, ingredienti, questi, ad alto rischio di allergie. Il prodotto è stato ritirato dal circuito di negozi NaturaSì.

Il lotto in questione è il P240118 con scadenza al 24 aprile 2019 e la confezione è quella da 200 millilitri. La possibile presenza di allergeni rappresenta dunque un pericolo per i consumatori con allergie e intolleranze alimentari. Il Ministero della Salute consiglia a chi ha già acquistato la bevanda di riportarla al più presto al punto vendita per la riconsegna. Per tutti gli altri consumatori il prodotto è sicuro.