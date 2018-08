Possibile presenza di listeria monocytogenes. Per questo UniCoop Tirreno ha diffuso il richiamo di un lotto di salmone norvegese affumicato della KV Nordic. Il prodotto interessato dal ritiro – stando a quanto spiega il sito specializzato Il Fatto Alimentare – è in commercio in buste da 50 grammi con il numero di lotto 801252 e le date di scadenza 16/08/2018 e 23/08/2018. Il salmone affumicato con il numero di lotto segnalato non deve essere ingerito. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio assistenza clienti di Eurofood Spa al numero 02 44876.

Il Ministero della salute ha in precedenza pubblicato l’avviso di richiamo a scopo cautelativo di un lotto di acqua oligominerale Santa Croce per la presenza di particelle in sospensione da individuare. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 12 bottiglie di vetro da un litro, con il numero di lotto BL060A10 e termine minimo di conservazione marzo 2020. L’acqua oggetto di richiamo è stata imbottigliata da Santa Croce Srl presso la sorgente Fiuggino, a Canistro in provincia de L’Aquila. La raccomandazione ai consumatori è quella di non bere l’acqua con il numero di lotto segnalato e di restituire le bottiglie al punto vendita.

Sempre dal ministero è stato diffuso il richiamo dei dolci misti, dei papassini e dei papassini alle noci a marchio Sarria – I dolci della Sardegna per la presenza di uova non dichiarata in etichetta. Sono stati richiamati tutti i lotti senza l’indicazione dell’allergene con le seguenti caratteristiche: Dolci misti in confezione da 300 g, 400 g e 500 g.Papassini in confezione da 200 g, 300 g, 400 g e 500 g.Papassini alle noci in confezione da 300 g e 500 g.