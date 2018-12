Una donna è stata costretta a chiamare i vigili del fuoco dopo essere rimasta gravemente intossicata morte mentre tentava di liberare il bagno da un'ostruzione. Dominique Heath, di Nailsea, Somerset, ha utilizzato alcuni prodotti “simili alla candeggina”, ma ha finito per riempire la sua casa di cloro. “Ho messo i bambini a letto alle 20 ho fatto il bagno, poi ho guardato nel water ed era ancora bloccato, quindi ho pensato”, ha raccontato a Metro, la donna ha poi aggiunto un altro prodotto, ma i due detersivi hanno creato una nube di gas. Dominique ha subito avvertito uno strano odore. Ha chiuso rapidamente la porta del bagno e aperto tutte le finestre nel tentativo di liberare la casa dai miasmi. Ma il gas ha cominciato a diffondersi, così è andata dai vicini a chiedere aiuto.

Dopo aver chiamato i soccorsi le è stato imposto di evacuare l a sua abitazione a Bristol e mettere in salvo anche i suoi bambini. "Non aveva mai sperimentato miasmi come questo. Mi sentivo bruciare la gola e gli occhi” ha ricordato. È potuta tornare a casa insieme alla sua famiglia solo alle 5 del mattino seguente, dopo che i pompieri hanno fatto arieggiare la casa e liberato l'ambiente dal gas nocivo. “Era davvero un problema serio. Stiamo tutti bene, ma è stata la cosa più stupida che abbia mai fatto”, ha spiegato la donna che ha voluto raccontare quanto accaduto perché si faccia più attenzione a questo tipo di soluzioni fai da te.