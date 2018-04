Di casi di vendette con pubblicazioni di foto o video a mezzo social purtroppo si sente parlare spesso ma generalmente si tratta di immagini girate consapevolmente dai protagonisti e poi diffuse illegalmente. Nel Trevigiano invece da alcuni giorni va in scena un vendetta decisamente singolare: qualcuno ha piazzato una telecamera nascosta in ufficio per riprendere due colleghi in atteggiamenti intimi, pubblicando poi il filmato su youtube con una didascalia molto esplicita e con tanto di nomi e cognomi dei malcapitati. "Ecco cosa fanno in azienda: mogli, mariti e figli devono sapere. È una vergogna" ha scritto l'ignoto spione a corredo delle immagini. Come riporta la Tribuna di Treviso, l'episodio in un'azienda dell'opitergino dove da giorni non si discute di altro dopo la scoperta dei video.

Secondo la ditta dove sono avvenute le registrazioni della presunta liaison, tra l’altro solo ipotizzata visto che nel video non si vede nulla di scabroso, a mettere in atto la trovata sarebbe stato un altro dipendente che voleva vendicarsi di chissà quale torto subito. Per lui presto potrebbero arrivare serie conseguenze visto che l'azienda citata nei video ha deciso di far partire immediatamente una denuncia penale alle autorità e una segnalazione al social per far rimuovere il filmato. IN attesa di scoprire il colpevole, però, intanto il video, riproposto in più versioni, da giorni ottiene visualizzazioni scatenando inevitabilmente molte voci e commenti anche in azienda tanto da causare un malore alla donna finita involontariamente al centro della vicenda.