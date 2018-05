Probabilmente era morto già da alcune ore ma, nonostante fosse disteso su una panchina di un frequentato parco pubblico a due passi dal Grand Hotel, nessuno ha dato troppo peso alla sua presenza per lungo tempo. Solo quando un passante ha deciso di fermare una pattuglia della Polizia municipale ci si è accorti che in realtà non stava dormendo ma era deceduto. È accaduto a Rimini, in piazzale Fellini, a Marina Centro, nel pomeriggio di mercoledì. La vittima, come riporta la stampa locale, è un 62enne bolognese che si era disteso alcune ore prima sulla panchina per riposare ma non si è mai più rialzato. Dopo l'allarme, scattato intorno alle 14, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.

Accanto al cadavere sono stati rinvenuti uno zainetto e un piccolo trolley con i suoi effetti personali, mentre in tasca l'uomo aveva un portafoglio vuoto e una tessera della mensa dei poveri. Per questo si pensa che l'uomo non avesse una fissa dimora. Da un primo esame del corpo da parte del medico legale fatto arrivare dagli agenti, sembra che sul cadavere non ci siano segni evidenti di violenza. In base a questi elementi, gli inquirenti ipotizzano una morte per cause naturali, un malore che ha colpito il 62enne mentre riposava sulla panchina.