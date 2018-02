Tragedia nella mattinata di lunedì in Valmarecchia, in provincia di Rimini. Un mezzo spazzaneve impegnato a liberare le strade di campagna, invase da una fitta coltre bianca, è improvvisamente finito in una scarpata sottostante dopo un volo di venti metri, capovolgendosi su un lato. Nello schianto è rimasto ucciso l'uomo che era a bordo, un imprenditore di 63 anni residente in zona. II dramma poco prima delle 8 a Casteldelci e più precisamente in località Pianfera dove le strade erano completamente bloccate da 20 centimetri di neve.

Il 63enne, residente a Novafeltria, sempre nel Riminese, era stato incaricato dal Comune di liberare la strada dalla neve caduta abbondantemente in mattinata, compito che aveva già svolto altre volte. In particolare l'appaltatore doveva arrivare a liberare l'unico ingresso di una casa isolata, ma all'abitazione non è mai arrivato. Questa mattina infatti qualcosa è andato storto. Probabilmente una manovra sbagliata, dovuta anche alla fitta nebbia che avvolgeva l'area, ha portato lo spazzaneve sul ciglio della strada e poi a cadere nel vuoto.

Per diversi decine di minuti nessuno si è accorto della tragedia. Solo dopo aver cercato di contattarlo più volte, il primo cittadino e alcuni operai del comune hanno deciso di partire alla sua ricerca, facendo la drammatica scoperta. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, ma quando questi ultimi lo hanno tirato fuori dal mezzo, per il 63enne non c'era più nulla da fare. I medici hanno solo potuto constatarne il decesso. L'uomo è rimasto schiacciato dalla cabina del mezzo: lascia moglie, due figli e i nipoti.