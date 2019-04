Si chiudono in camera per ore e i loro rapporti sessuali sono troppo rumorosi. Per questo un uomo di 85 anni di Rimini è stato denunciato dai parenti della sua dolce metà perché, come hanno sottolineato di figli della donna, al Resto del Carlino, "nostra madre, che ha 85 anni, fa troppo sesso con un uomo, suo coetaneo. Lui si approfitta di lei che ha anche seri problemi di salute. Abbiamo cercato in tutti i modi di farlo desistere, ma entra in casa nostra in ogni momento". Attualmente, sono le tre le ipotesi di reato al vaglio degli inquirenti, dallo stalking alla circonvenzione di incapace fino alla violenza sessuale. La storia tra i due anziani dura almeno da due anni. Si sono conosciuti molti anni prima ma da allora sono diventati praticamente inseparabili, anche perché condividono entrambi la passione per il ballo nelle balere della zona.

Tuttavia, secondo i figli e i nipoti della donna, quest'ultima, residente in Valconca, avrebbe anche qualche sintomo di demenza senile. Nonostante ciò, gli incontri intimi tra i due sono diventati sempre più focosi, al punto che neppure la presenza di una badante in casa è riuscita ad arginare l'impeto dei due amanti, che insieme sembra abbiano riscoperto una nuova giovinezza. L'uomo, hanno raccontato ancora i familiari della signora, si intrufolerebbe in casa imbottito di Viagra travolgendo di passione l'anziana, anche due o tre volte al giorno noncuranti neppure della presenza in casa della nipotina. Per altro, hanno anche scoperto nel frattempo che la nonnina soffre di un eccesso di libido senile, una vera e propria patologia per lei che a quell'età è già in post menopausa e che le farebbe fare sesso con il coetaneo senza però farle ricordare nulla di quanto successo in camera da letto. Per questo, come ultimo tentativo per allontanarlo, hanno deciso di procedere con la denuncia penale alle forze dell'ordine. "Si sta approfittando di lei e della sua patologia", ha detto figli e nipoti ai militari dell'Arma.