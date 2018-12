Chissà quante volte avrà sognato che qualcuno lo invitava per un pranzo luculliano senza pagare, così quando si è ritrovato dall'altra parte non ha perso l'occasione e senza pensarci un attimo ha deciso di invitare tutti i suoi amici senzatetto per un pranzo di Natale in anticipo. È la storia di un clochard riminese , il 74enne Zelindo Fedrighetti, che dopo aver vinto alle scommesse sportive una bella cifra, ha speso la metà della somma per un pranzo a base di tartufi da dividere con altri cinquanta clochard. Come ha raccontato lui stesso a Il Resto del Carlino, i giochi e le scommesse sportive e in particolare quelle sul calcio sono state da sempre la sua passione ma ci ha sempre rimesso. Non questa volta quando ha intascato la ragguardevole cifra di 2700 euro.

"Erano più partite e le ho azzeccate tutte. Ma non è facile, il più delle volte si perde" ha spiegato il 74enne che da dieci anni si appoggia alla struttura "Capanna di Betlemme" che offre un’abitazione a chi si trova in condizioni di disagio. "Ho acquistato un chilo di tartufo, sei chili di tagliolini e gli straccetti di vitello: eravamo in cinquanta, ci voleva un bel po’ di roba ma mi hanno fatto un buon prezzo, Abbiamo fatto un pranzo da re" ha dichiarato l'uomo al quotidiano, concludendo: "Non è rimasto niente nei piatti. Sono molto contento di averlo fatto. È stato un bel momento di allegria dividere questa vincita con gli altri".