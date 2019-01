Probabilmente a Natale, mentre tutti intorno a lui si erano riuniti per il giorno di festa, lui era già morto, solo nella sua casa nella provincia di Rimini. Ma nessuno lo ha cercato per giorni e quando qualcuno ha iniziato a preoccuparsi era ormai troppo tardi. Carmine Di Prinzio, ex agricoltore di sessantanove anni, quando è stato trovato era già morto da una decina di giorni. A scrivere di questo dramma della solitudine avvenuto proprio nel periodo di Natale è Il Resto del Carlino. A tradire Carmine Di Prinzio sembra sia stato il cuore. L’ex agricoltore, che non si era mai sposato e non aveva figli, viveva da solo nella sua casa isolata in mezzo ai campi. Era rimasto solo anche a Natale, quando probabilmente si è sentito male. A lanciare dopo giorni l’allarme è stato un cugino che lo aveva chiamato, senza ottenere risposta, per fargli gli auguri di Natale. Aveva provato più volte a cercarlo al telefono, ma Carmine non aveva risposto mai. Fino a quando l’altro giorno è passato da casa sua, sulla strada che da Coriano porta a San Clemente, e ha visto la sua macchina parcheggiata fuori ma di lui nessuna traccia. La casa era chiusa dall’interno e così il cugino, preoccupato, ha chiamato aiuto.

L'anziano trovato morto in pigiama ai piedi del letto – Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e ambulanza: la porta di casa del sessantanovenne è stata forzata e Carmine di Prinzio è stato trovato accasciato quasi ai piedi del letto. Indossava ancora il pigiama. Agli operatori del 118 è apparso evidente che l’uomo era morto da giorni, forse una decina, così come ha confermato poi il medico legale. Probabilmente l’anziano, che in casa aveva una sorprendente scorta di viveri e di generi di prima necessità, si è sentito male a letto e ha tentato di alzarsi per chiedere aiuto, ma è crollato a terra.