Due uomini residenti a Bellaria Igea Marina, nel Riminese, sono stati arrestati ieri al termine di un'indagine coordinata dal pm di Rimini Davide Ercolani. Secondo l’accusa, avrebbero costretto una ragazzina di sedici anni, italiana e residente nel Riminese, a prostituirsi. Coi soldi che la minorenne guadagnava i due uomini, un trentaquattrenne e un quarantaseienne, compravano droga, soprattutto cocaina. Rispondono di induzione, favoreggiamento e sfruttamento alla prostituzione minorile. Come ricostruisce la stampa locale, l’indagine che ha portato ai due arresti si è incrociata con un’altra indagine per droga condotta dai carabinieri della stazione di Bellaria e che ha portato all’arresto di tre cittadini albanesi. È proprio la droga il filo conduttore che ha fatto emergere una storia parallela, con questa ragazzina spinta dai due uomini (il più giovane era il suo fidanzato) a vendere il suo corpo pur di guadagnare i soldi necessari per soddisfare la loro voglia di droga.

Si prostituiva anche con gli spacciatori per avere in cambio la droga – I fatti risalgono al 2017. La prima a preoccuparsi della ragazza era stata sua madre, terrorizzata dall’idea potesse essere finita in brutti giri. Da Facebook aveva scoperto il rapporto tra la giovane e il trentaquattrenne di Bellaria e aveva notato nelle foto pubblicate bustine con sostanze stupefacenti. Le successive indagini dei carabinieri hanno portato ai tre spacciatori albanesi e poi è emersa questa brutta storia di prostituzione. Si è scoperto che la sedicenne, innamorata del trentaquattrenne, veniva accompagnata a turno dal fidanzato e dall’altro uomo a prostituirsi a Rimini come a domicilio di alcuni clienti. La minorenne, che a tutti diceva di avere diciotto anni, prendeva dai 20 ai 1500 euro. La tariffa più costosa era per trascorrere una notte con clienti anziani. Qualche volta la ragazzina sarebbe stata venduta anche agli spessi spacciatori in cambio di cocaina.