Stavano alloggiando in un albergo che avevano prenotato per i giorni di Capodanno quando nel cuore della notte sono letteralmente scappati dalla loro stanza informando il titolare che dovevano andare subito via in quanto nella camera c'erano dei fantasmi. È l'insolita scena vissuta da un incredulo albergatore di Rimini nella notte tra il 31 e il 1 gennaio. Protagonista invece è una coppia formata da due giovani che, dopo una serata fuori e qualche ora trascorsa in stanza, nel cuore della notte sono scesi nella hall dell'Hotel in presa alla paura denunciando presenze oscure. A raccontare l'accaduto al quotidiano il Resto del Carlino è stato lo stesso albergatore, commentando: "In questi anni ne abbiamo sentite di tutti i colori ma questa è proprio nuova. Mai vista una cosa del genere prima d’ora".

"Sembravano due ragazzi normalissimi, come tanti altri. Erano arrivati da noi un paio di prima di Capodanno per festeggiare il weekend a Rimini. La sera del 31 sono usciti fuori per cena, credo abbiano mangiato una pizza, poi hanno fatto un giro prima di rientrare", ha spiegato l'uomo. Poi l'improvvisa fuga: "Noi ce ne dobbiamo andare. Non possiamo più restare in quella camera: ci sono presenze oscure" hanno detto i due giovani. L’incredulità dell’albergatore è cresciuta quando ha controllato la stanza incriminata scoprendo che era piena di candele, un crocifisso e una bibbia come se fosse stato appena celebrato qualche rito