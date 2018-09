Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato nei dintorni di San Giovanni in Marignano, in provincia di Rimini. Ad attirare l’attenzione di alcuni passanti, che poi hanno allertato i carabinieri, è stato il forte odore proveniente da un canale di scolo a lato di una strada nella zona di Montalbano. I militari, accorsi sul posto, hanno individuato i resti che, secondo quanto emerso, si trovavano nella vegetazione già da qualche mese. Il corpo era nascosto dall'erba lata che è cresciuta in questo periodo estivo.

Del drammatico ritrovamento è stato subito informato il magistrato di turno e, una prima ricognizione cadaverica, non ha permesso di accertare né il sesso del corpo né le cause della morte e, per avere una identificazione, sarà necessario attendere l'autopsia, già disposta dal sostituto procuratore Paolo Gengarelli. Sul posto anche la polizia municipale.

Gli inquirenti stanno anche vagliando le denunce di persone scomparse per capire se lì ci siano elementi per dare un nome e una storia allo sfortunato corpo, che potrebbe essere rimasto nell'acqua putrida per almeno 2 o 3 settimane. La zona dove è stato fatto il ritrovamento si trova a fianco di una strada asfaltata in una zona di campagna, fuori dal centro abitato del paese. Poco più avanti si trova un maneggio.