Rimini, asciugacapelli provoca incendio in casa: morti 6 cuccioli, intossicata la padrona

Un asciugacapelli lasciato acceso in bagno ha provocato un incendio in una casa colonica a Coriano. Morti sei cani di razza Pincher di proprietà della padrona di casa, finita in ospedale per intossicazione da fumo.