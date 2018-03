Segregata in casa per otto anni per volontà del marito, che la spiava attraverso le telecamere di sorveglianza a circuito chiuso. Non solo. Lui la picchiava, le vietava di uscire anche per andare a fare la spesa e studiare. È questo l'inferno vissuto da una donna di origine marocchina di 35 anni, da anni stabilitasi a Sant'Arcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, ma che ora potrà tirare un respiro di sollievo dopo che il suo aguzzino, un connazionale di 51 anni con cittadinanza italiana, è stato denunciato e risulta attualmente indagato a piede libero. Inoltre, dovrà tenersi lontano almeno un chilometro dalla moglie e dai figli. In caso contrario, se dovesse disattendere la prescrizione del giudice ed avvicinarli potrebbe essere arrestato.

A far scattare le indagini è stata una mail inviata lo scorso anno ai carabinieri dal padre della 35enne, che vive in Marocco e che ha raccontato, scrivendo in arabo, di come sua figlia non sia mai uscita dalla sua casa e che sia tornata nel suo paese d'origine solo una volta in otto anni. Non ha potuto imparare l'italiano né approfondire lo studio dell'arabo, la sua lingua natale. Una vera e propria richiesta di aiuto che ha spinto i militari ad effettuare tutte le ricerche del caso. E quello che hanno scoperto è una storia di vessazioni e maltrattamenti, fatta di stretti di divieti di contrarre qualsiasi tipo di contatto con estranei e mettere piede fuori dal proprio appartamento. Dal 2010 la donna veniva spiata con un sistema di telecamere a circuito chiuso, grazie al quale il coniuge poteva tenerla sotto controllo. Per assicurarsi che non si allontanasse le aveva portato via anche i documenti con il permesso di soggiorno. Non poteva fare la spesa, né accompagnare i figli a scuola o cercarsi un lavoro: la sua vita finiva dietro la porta di casa. Almeno fino a oggi.