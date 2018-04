Quando hanno deciso di fare una gita fuori porta con i loro figlioletti durante il fine settimana non si aspettavano che quel breve viaggio in auto potesse trasformarsi in un incubo per la più piccola della famiglia, una neonata di appena tre settimane. Durante i tragitto per il ritorno, infatti, sono rimasti imbottigliati nel traffico per qualche ora ma tanto è bastato perché la bimba iniziasse a respirare in maniera sempre più difficile tanto da rimanere quasi soffocata. È la terribile esperienza di una famiglia britannica originaria di Falkirk, in Scozia, che fortunatamente si è conclusa bene.

Dopo essersi accorti che la figlioletta aveva le labbra viola e respirava a fatica, infatti, la 28enne Kirsti il 29enne Christopher Clark si sono diretti subito in ospedale dove i medici son risusciti a curare la bimba senza ulteriori conseguenze. "Le sue labbra sembravano blu e le sue guance erano rosse. L'ho presa in braccio e ho capito subito che qualcosa non andava, poi improvvisamente questa schiuma bianca ha iniziato a uscire dal suo naso e dalla sua bocca. Era così spaventoso", ha raccontato la donna, aggiungendo: "‘Vederla così è stata la sensazione peggiore. Era orribile. Non lo augurerei a nessuno".

I medici alla fine l'hanno stabilizzata ma solo dopo ave effettuato dei test clinici sulla piccola e degli esami sul seggiolino auto, si è scoperto che non c'era niente che non andava ma la piccola probabilmente ha sofferto troppo la permanenza nello stesso sediolino e i suoi livelli di ossigeno sono precipitati. Ora Kirsti è determinata a condividere ciò che è accaduto alla sua bambina, poiché lei e il marito non avevano mai sentito che un così breve periodo in un seggiolino auto completamente sicuro potesse avere conseguenze così terribili. "Solo due ore in un seggiolino e avremmo potuto perderla, è terrificante. Direi a tutti i genitori di osservare i loro bambini con molta attenzione e di prenderli in braccio ad ogni sosta" ha esortato la 28enne