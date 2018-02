"La maggior parte delle mogli devono incolpare solo se stesse se i loro mariti le tradiscono", parola di Louise Van Der Velde, vedova e mamma 43enne che, dopo la morte del marito avvenuta 14 anni fa, ha deciso di non volere più un partner stabile ma ha avviato negli anni ben 80 relazioni diverse e sempre con uomini sposati, intrattenendo rapporti in contemporanea con più di loro. "Spesso Tutti gli sforzi delle mogli vanno ai loro figli e non dedicano attenzione al loro matrimonio. Per questo no c'è da meravigliarsi se tanti uomini tradiscono" ha spiegato la 43enne britannica di Harrogate, nel North Yorkshire, in Inghilterra

"Ovviamente anche gli uomini possono fare sesso e io non biasimo nemmeno le loro mogli che li tradiscono" ha tenuto a precisare la vedova, ammettendo che anche lei ha iniziato ad avere altri uomini prima che il marito morisse improvvisamente per un incidente. Da allora però ci ha preso gusto e non si è fermata più. "Abbiamo deciso di intraprendere una relazione aperta e negli ultimi anni prima che morisse. Da allora ho continuato a comportarmi allo stesso modo perché la sua morte mi ha fatto capire che devi cogliere l'attimo e sfruttare al massimo ogni giorno" ha raccontato Louise. La donna, che ha due figli di 17 e 12 anni, non ha nessuna intenzione di trovare un nuovo marito ma individua i suoi partner tra ricchi e benestanti che cercano come lei solo una relazione momentanea.