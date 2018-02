Quando si ha a che fare con strumenti da lavoro per il fai da te domestico è sempre meglio porre attenzione su cosa si stia facendo. È più o meno questo l'avvertimento ironico lanciato dai vigili del fuoco del Galles del sud, in Gran Bretagna, dopo un singolare intervento per liberare un uomo del posto che si è ritrovato, non si sa bene come, con i genitali incastrati in una chiave inglese. L'episodio nella giornata di mercoledì poco dopo le 9 del mattino quando la squadra di soccorso della caserma di Maindee and Malpas, nella città di Newport, è stata chiamata a intervenire al Royal Gwent Hospital della città nel sud del Galles.

In ospedale infatti si era presentato un uomo con i genitali incastrati nello strumento da lavoro e, nonostante vari tentativi, i medici non erano riusciti a liberarlo. A questo punto è stato richiesto l'intervento dei pompieri che, con tutte le cautele del caso, vista la situazione, hanno dovuto tagliare la chiave inglese con la loro attrezzatura disposizione. "Se stai usando strumenti da lavoro, assicurati di usarli come consiglia il produttore" hanno avvertito i pompieri dai loro account social.