“È un trauma che non ci cancella, non si può. È un trauma troppo grande”. Con queste parole Quintino Marcella, l’uomo che per primo lanciò l’allarme chiedendo ostinatamene i soccorsi dopo il disastro di Rigopiano – quando una valanga travolse il resort nel comune di Farindola (Pescara) – ricorda con l’Adnkronos quei drammatici momenti alla vigilia dell’anniversario della tragedia. Marcella, ristoratore di Silvi e docente all'istituto alberghiero De Cecco di Pescara, chiamò i soccorsi dopo aver ricevuto la chiamata dell'amico Giampiero Parete, il cuoco scampato miracolosamente alla slavina di Rigopiano insieme alla sua famiglia. “Ho lanciato l’allarme ma non mi credevano”, disse Marcella nelle ore successive alla valanga, quando ancora gli ospiti di Rigopiano si trovavano intrappolati nel resort.

"Anche i sopravvissuti vivono un dramma che non si cancellerà mai" – “È un segno che non finirà mai non solo per le famiglie dei 29 morti, per i bimbi rimasti senza genitori, per tutti quelli che hanno perso i figli – ha ricordato ancora l’uomo -. È un trauma anche per coloro che sono stati miracolati diverse volte, nel senso che per varie concause sono riusciti a salvarsi: non si pensi che vivano meglio, vivono in una turbolenza continua di riflessioni e di colpe che non hanno”. Marcella ha parlato anche dell’inchiesta in corso sul disastro di Rigopiano. “La magistratura farà il suo corso, aspettiamo gli esiti – ha detto – ma anche i sopravvissuti vivono un dramma che non si cancellerà mai: c'è chi dorme con la luce accesa, chi non riesce a sentire rumori, sono segnati a vita”. Sono 23 gli indagati nell'inchiesta sul disastro dell'Hotel Rigopiano. Tra le accuse più gravi quelle di omicidio colposo plurimo e lesioni plurime colpose. L’uomo ha anche spiegato che non intende prendere parte alle commemorazioni del primo anniversario. Ha deciso di voler restare a casa sua, “dentro di me soffro in silenzio”. Per quattro giorni, in segno di lutto e di rispetto, terrà chiuso il suo ristorante.