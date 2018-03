Era appena stato dimesso dall'ospedale, dove per una decina di giorni era stato ricoverato in seguito a un incidente stradale, quando è improvvisamente morto a bordo dell'ambulanza che lo stava riaccompagnando a casa. Protagonista della vicenda Francesco Milano, un imprenditore di Albaro, quartiere di Genova. L'uomo era stato ricoverato all'ospedale San Martino dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale: 48 ore prima di essere dimesso aveva accusato un malore nei bagni del reparto di maxillofacciale del nosocomio genovese.

A rivelare questa circostanza nell’esposto presentato in Procura è stata la sorella di Milano: "Mio fratello si era sentito male mentre dal corridoio si stava dirigendo ai servizi igienici. A soccorrerlo per primo era stato mio marito. Anche nelle ore precedenti le dimissioni non si sentiva bene, diceva di non riuscire a reggersi sulle gambe", ha riferito e denunciato nei giorni scorsi la donna ai carabinieri. Ed è proprio in seguito a questa querela, presentata dai familiari di Milano, assistiti dagli avvocati Riccardo Lamonaca, che ora la Procura ha aperto un’inchiesta volta ad accertare se ci sia una correlazione tra il decesso dell’anziano, le dimissioni "affrettate" (secondo i familiari), dall’ospedale, e se il malore di pochi giorni prima avrebbe dovuto essere per i medici del San Martino un "campanello d'allarme" da tenere in considerazione.

Il fascicolo di indagine è in mano ai sostituti procuratori Stefano Puppo e Giancarlo Vona, che ieri hanno conferito l’incarico per effettuare l’autopsia al medico legale Luca Tajana.