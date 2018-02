All’interno di quel borsello da donna c’era praticamente di tutto: soldi, carte di credito e soprattutto tre gioielli di grande valore, oltre che ai documenti. Ma Philip Enoma, 27 anni, nigeriano, in Italia con lo status di richiedente asilo, non ci ha pensato neanche un secondo a restituirlo al legittimo proprietario: la moglie di un soldato statunitense, di stanza alla Caserma Ederle di Vicenza. Come riportato dal Gazzettino, il giovane ha rinvenuto il borsello a terra, nei pressi dell'Emisfero di Torri di Quartesolo. Quindi ha immediato chiamato la struttura di cui fa parte, ossia i responsabili della Casa Servizi – Centro Prima accoglienza migranti di Thiene, comunicando quanto avvenuto.

Il fatto è avvenuto nella serata di ieri, quando Philip – che abita con altri ragazzi proprio a Torri di Quartesolo, in un alloggio di proprietà del centro di accoglienza – si stava recando in una fonderia di Vicenza, dove sta svolgendo un tirocinio nell'ambito della sua integrazione nel nostro Paese, dove è arrivato alla fine del 2016. Il 27enne è dunque andato regolarmente al lavoro e questa mattina, assieme ad una delle responsabili della Casa Servizi, si è recato ai carabinieri della Setaf della Caserma Ederle che sono poi risaliti – grazie ad un documento che faceva riferimento alla base statunitense – alla proprietaria, per l'appunto la moglie del soldato. Quando quest’ultima ha avuto la bellissima notizia, si è affrettata a contattare i vertici della Casa Servizi: “Il borsello me l'ha trovato un angelo”, ha detto commossa, come scrive ancora il Gazzettino, riferendosi al giovane, anche per il fatto che i tre gioielli, oltre che di grande valore, rappresentavano un ricordo della sua famiglia, che vive in America.