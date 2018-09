In quel momento era letteralmente al settimo cielo. Sicuramente però ore le conseguenze di quel gesto l’hanno fatta sprofondare (moralmente) a terra. Non ha avuto un bel finale la storia dell’assistente di volo della China Eastern Airlines che a maggio aveva ricevuto a bordo dell'aereo, sul quale era di turno, una proposta di matrimonio da parte del fidanzato. La donna è stata infatti licenziata.

Il membro dell'equipaggio era impegnata sul volo di un'ora tra Xi'an e Yinchuan, quando il ragazzo è apparso a bordo e le ha chiesto di sposarlo, davanti a tutti i passeggeri altrettanto stupefatti. Proprio questi ultimi avevano pubblicato foto e video del fidanzato inginocchiato a chiedere la mano della sua bella; immagini poi diventate virali grazie ai social network e finite nei tg nazionali. "Davvero non sapevo che il mio ragazzo lo avrebbe fatto, grazie per essere stati miei testimoni", aveva detto la giovane hostess. Tuttavia la compagnia aerea non l’ha presa benissimo, definendo il gesto un "atto irresponsabile che ha compromesso la sicurezza dei passeggeri". La ragazza è stata licenziata la scorsa settimana.

Alla notizia, data da Channell 8, il popolo della Rete si è diviso. Qualcuno sui social network ha commentato che il licenziamento della donna è stato "disumano", mentre per altri gli "affari privati non vanno trattati durante l'orario di lavoro". Qualcuno è stato più diplomatico, pur restando un po’ all’antica: "Dopo il matrimonio, non è facile volare di nuovo: il licenziamento è in realtà una buona cosa per questi due amanti". Né la coppia né la compagnia aerea hanno preferito rilasciare commenti ai media in merito all'incidente.