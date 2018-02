Bere abitualmente succhi anche 100% frutta fa ingrassare. Meglio optare per il consumo di frutta intera che invece non è legato ad aumento di peso e può al contrario favorire piccoli dimagrimenti a lungo termine. A renderlo noto è stata una ricerca condotta da Brandon Auerbach, del Virginia Mason Medical Center, pubblicato sulla rivista Preventive Medicine che ha coinvolto oltre 49 mila donne.

In America – si legge nell'articolo – "gli adulti prendono qualcosa come mezzo chilo in più ogni anno che passa, è dunque una priorità per la salute pubblica determinare quali cibi e bevande contribuiscono maggiormente a questo graduale aumento di peso". Gli studiosi hanno esaminato le abitudini alimentari delle partecipanti con questionari ad hoc e visto che per ogni porzione in più al giorno di succo di frutta 100% (circa 177 millilitri), si assiste nel tempo a un lento aumento di peso, uguale grosso modo a quello dato da analoghe quantità di bibite gassate. Invece per ogni porzione di frutta intera in più che viene aggiunta ai consumi giornalieri si assiste a un lieve dimagrimento nell'arco dei 3 anni successivi. "E' plausibile che bere succhi 100% sia associato ad aumento di peso nel lungo termine" conclude l'autore. "Una porzione di succo 100% contiene 15-30 grammi di zucchero, 60-120 calorie, nessuna fibra alimentare, e ha un carico glicemico moderatamente alto. Anche il densissimo succo d'arancia 100% non è una fonte di fibre significativa". Al contrario, il consumo di frutta intera proprio per il suo contenuto in fibre può aiutare a perdere peso.