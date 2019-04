Un ragazzo di diciassette anni è stato portato d’urgenza all’Ospedale Bufalini di Cesena dopo un brutto incidente registrato durante un allenamento. Il giovane ferito è un atleta tedesco che è caduto mentre si stava esercitando nella sua specialità, il salto con l'asta, allo stadio "Italo Nicoletti" in viale Forlimpopoli a Riccione, nella provincia di Rimini. Tutto è successo intorno alle 11 di mercoledì mattina, quando il diciassettenne si trovava insieme a un gruppo di atleti e all'allenatore presso il centro sportivo della Riviera romagnola. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il ragazzo si stava allenando al salto con l’asta quando sarebbe caduto scivolando fuori dal materassino di sicurezza e sbattendo quindi la testa.

Il ragazzo è ricoverato in gravi condizioni a Cesena – Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto è intervenuto il personale del 118. Vista la gravità delle ferite riportate dal diciassettenne subito è stato chiesto l’intervento dell’elicottero da Ravenna. Il giovane è stato quindi stabilizzato sul posto e poi caricato sull’elisoccorso e trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Le sue condizioni sarebbero abbastanza gravi ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Riccione per i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.