Emergono particolari sempre più inquietanti dietro lo scandalo di Riccione, in provincia di Rimini, dove un professore avrebbe mandato una serie di file audio con richieste sessuali esplicite a una ragazzina di 15 anni con cui avrebbe intrattenuto una relazione. Secondo quanto scrive II Resto del Carlino, infatti, la ragazza al centro della vicenda sarebbe addirittura la fidanzatina di uno dei figli del docente. L'inchiesta, che vede indagato il professore per violenza sessuale su minore, non sarebbe partita da una denuncia da parte dei genitori della ragazzina, che avrebbe poi ammesso di avere una relazione consenziente col prof anzi di essere innamorata di lui, ma dalla segnalazione alla polizia del dirigente scolastico che aveva raccolto a sua volta quella di alcune mamme.

Il tutto infatti sarebbe partito da due file audio che sarebbero circolati tra gli studenti della scuola in cui si sentirebbe la voce del docente che fa richieste sessuali esplicite alla ragazzina . Sarebbe stata la stessa adolescente, probabilmente nell'ingenuità dei 15 anni, a girare poi i file audio ad alcune amiche più strette. Da queste però poi i files sarebbero finiti ad atri ragazzi della scuola, iniziando a circolare diffusamente, e infine all'attenzione di alcune mamme che hanno deciso di segnalarlo a preside.

L'inchiesta, coordinata dal procuratore capo di Rimini, Elisabetta Melotti, e dal sostituto procuratore Paola Bonetti, però è ancora alle prime fasi e gli agenti della Squadra Mobile della Questura stanno ora raccogliendo le deposizioni dei vari soggetti coinvolti per ricostruire l'accaduto. Fondamentali saranno anche le analisi su pc e cellulare dell’uomo che sono stati sequestrati per accertate le circostanze della relazione e verificare le ammissioni della 15enne.