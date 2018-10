Dopo la notizia dell'arresto del sindaco di Riace Mimmo Lucano, anche il Movimento Cinque Stelle passa all'attacco: "Il caso Riace dimostra che quando il 6 agosto il sottosegretario Carlo Sibilia disse che quello non era un modello aveva ragione. Va operata una una stretta doverosa sui controlli delle spese di danari pubblici garantendo la massima trasparenza. Inoltre è fondamentale stringere quanto prima accordi con i Paesi di provenienza degli immigrati e rendere le vite delle persone più sicure e degne di essere vissute". La nota del parlamentari del M5S della commissione Esteri si riferisce alle dichiarazioni che il pentastellato Sibilia rilasciò in occasione della sua visita in Calabria. È lo stesso sottosegretario a darne conto oggi, con un post sul blog delle Stelle

"Zero fondi per Riace. Abbiamo deciso di ridurre a zero la speculazione sull’accoglienza. Per Riace non ci sono coperture e il nostro governo si è posto l’obiettivo di eliminare i finanziamenti a pioggia in tema di politiche migratorie".



E poi l'affondo: "Il sistema dell'accoglienza targato Pd ha creato più indagati che integrati. Il governo del cambiamento ha dichiarato guerra al business dell'immigrazione". Secondo Carlo Sibilia esiste una connessione tra questa vicenda e il business dell'immigrazione: "Deve chiudersi l'era in cui associamo l'integrazione a ‘Mafia Capitale' o all'inchiesta su consorzio ‘Maleventum' dove secondo i pm è emerso un ‘sistema criminale' che faceva affari sulle assegnazioni pilotate dei migranti, sul sovraffollamento dei centri, sulla falsa attestazione di presenze degli ospiti, con la connivenza di alcuni pubblici dipendenti. Fino ad arrivare alle indagini odierne per ‘favoreggiamento dell'immigrazione clandestina'".

Anche l'europarlamentare Laura Ferrara (M5S) prende le distanze dal sindaco: "Tutti sono tenuti a rispettare la legge. Anche Mimmo Lucano, sindaco di Riace. Se non lo ha fatto, ha sbagliato. Nella sua figura era racchiuso un modello di accoglienza possibile e praticabile, da emulare e riproporre in diversi altri contesti territoriali. Questa responsabilità avrebbe dovuto indurlo ad essere ancor più zelante nella gestione dell’accoglienza. Oggi, alla luce della conclusione delle indagini della Procura di Locri, purtroppo emergono molti dubbi sul modello Riace". Ma la Ferrara è la stessa persona che pochi mesi fa sul cosiddetto ‘modello Riace' si esprimeva in tutt'altro modo, giudicandolo un'esperienza di accoglienza che si augurava venisse "replicata in sempre più realtà locali". E ancora scriveva (era il 23 giugno): "Oggi ho visitato Riace ‘il Paese dell’accoglienza' e ho incontrato il sindaco Domenico Lucano. Il modello Riace è conosciuto in tutto il mondo per l’accoglienza che ha saputo attuare e per la vera inclusione sociale basata su un forte senso di comunità e di appartenenza ai valori della solidarietà e dell’aiuto reciproco. Ho trovato un borgo, prima spopolato e abbandonato, vissuto oggi da tante persone ospitate e perfettamente integrate nella realtà territoriale, che lavorano nelle botteghe artigiane e che hanno contribuito a far ripartire l'economia del paese". In particolare di Domenico Lucano diceva: "Posso dire di aver avuto la sensazione di trovarmi di fronte ad una persona per la quale l’umanità, il pragmatismo, le relazioni umane che si stringono con quelle famiglie e con quei bambini spesso sono andati oltre i paletti burocratici e amministrativi". E commentando le indagini allora già avviate: "La magistratura farà il suo lavoro".