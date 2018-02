Rimanete coinvolti in un incidente stradale mentre siete al volante? Oltre ai controlli di rito vi verrà chiesto anche di dare il cellulare ai vigili in modo tale che questi potranno verificare se lo stavate usando. Accade a Ravenna, dove il comandante della polizia municipale Andrea Giacomini negli ultimi mesi ha deciso di intensificare l’utilizzo di questa pratica utile a smascherare chi utilizza il cellulare mentre sta guidando. “C’è chi guarda la partita, chi legge le notizie, chi manda messaggini. Oggi il telefonino in auto si usa sempre più spesso, continuamente, e con azioni che richiedono molta più attenzione e distrazione alla guida rispetto alla classica telefonata. E allora noi verifichiamo”, è quanto fa sapere la polizia municipale, che quindi ha deciso che controllerà le varie app utilizzate dai conducenti. A riportare la notizia e le parole di Giacomini è Il Resto del Carlino.

“Sull’apparecchio sono registrati tutti gli orari di ciò che viene inviato – ha spiegato Giacomini – e così noi dopo un incidente chiediamo al conducente di consegnarci l’apparecchio e facciamo un controllo. Se ci sono feriti o morti possiamo intervenire anche con la forza per prendere il telefono, altrimenti il proprietario può dire di no ma se cerca di ostacolarci fisicamente mentre prendiamo l’apparecchio diventa resistenza a pubblico ufficiale, che è un reato”. Giacomini ha spiegato ancora che “così come a chi è coinvolto in una rissa chiediamo di mostrare gli eventuali tagli che ha addosso allo stesso modo a chi è coinvolto in un sinistro alla guida domandiamo di farci vedere se stava utilizzando il suo telefonino”. Come reagiscono le persone? C’è chi consegna il cellulare senza problemi – sicuramente perché sicuro di non averlo utilizzato mentre era alla guida – e chi invece reagisce parlando di abuso da parte degli agenti. “Anche se non ci sono mai state reazioni esagerate o violente”, ha assicurato il comandante della polizia municipale.