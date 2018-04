Lei si chiama Samantha Snipes, è una donna statunitense e un giorno ha scoperto di essere incinta e che il padre era un uomo violento, che le aveva fatto molto del male e che aveva deciso di lasciare: una decisione non facile, comunque, e che le aveva procurato una depressione che aveva combattuto con tutte le sue forze per amore del figlio che aveva in grembo. Un giorno mentre era a bordo di un aereo Samantha ha incontrato Temple e la sua vita è cambiata radicalmente. La ragazza soffriva molto perché sapeva che non sarebbe stata una buona mamma per quel figlio, e che ciò sarebbe accaduto perché avrebbe sempre visto in lui le violenze subite, ma voleva dare a quel bimbo innocente la possibilità di essere felice.

Samantha stava raggiungendo un ragazzo che aveva conosciuto su internet, un giovane molto carino che le ha fatto ritrovare la fiducia in se stessa e nel futuro. Proprio su quell'aereo Temple e Samantha si sono scambiate molte confidenze come se fossero state sempre amiche e la ragazza ha appreso che Temple non poteva avere figli, pur essendo il suo sogno più grande quello di diventare mamma. Qualche ora più tardi Samantha si è sentita male e ha chiamato Temple che non ha esitato un attimo passando con lei giorno e notte in ospedale. Così Samantha ha compreso che per il suo bimbo non ci sarebbe potuta essere madre migliore di Tempe e hanno avviato le pratiche per l'adozione, Oggi Temple è una madre felice e il piccolo cresce sereno, mentre Samantha ha ritrovato il suo equilibrio.