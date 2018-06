Un giovane di ventiquattro anni ha aspettato la ex fidanzata davanti al suo dormitorio all’università e, dopo aver scambiato qualche parola con lei, ha estratto una pistola e le ha sparato al petto davanti a una sua amica. Poi l’uomo, che si chiama Pukkapong Chittarom, si è avvicinato al cadavere della giovane a terra, si è disteso accanto a lei e l’ha abbracciata. La vittima si chiamava Natchareeya Thaprajit e aveva ventuno anni. Il tragico episodio è avvenuto a Bangkok, in Thailandia. Come si legge sui tabloid britannici che hanno riportato la notizia, i due ragazzi si conoscevano da circa cinque anni ma da qualche tempo si erano lasciati e lei non ne voleva sapere di ritornare col ventiquattrenne. Il brutale omicidio è stato catturato dalle telecamere di sorveglianza: nelle immagini diffuse dai media si vedono i due giovani parlare mantenendo una certa distanza l’uno dall’altra e poi, quando lei sembra allontanarsi per andare a lezione, lui la richiama e mentre lei si gira le spara al petto. Tutto è avvenuto intorno alle 11.30 del mattino.

Subito dopo aver ucciso la ex fidanzata il ragazzo si è avvicinato a lei e l’ha abbracciata prima di tentare a sua volta il suicidio. Il ventiquattrenne si è sparato in bocca ma si è salvato perché il proiettile è uscito dalla guancia. Quando sul posto sono arrivati i soccorritori, la ragazza era già morta mentre l’omicida è stato portato in ospedale. Un’amica della vittima che ha assistito alla tragica scena ha detto che la coppia si era lasciata e che la ventunenne non voleva avere contatti con lui. “Si conoscevano da quattro o cinque anni ma recentemente avevano iniziato a discutere così Natchareeya aveva rotto con lui. Siamo uscite dal dormitorio stamattina e Natchareeya era arrabbiata nel vederlo. Non voleva parlargli, voleva solo andare a lezione. Sono scioccata, le ha sparato davanti a me”, ha detto ancora l’amica sconvolta.