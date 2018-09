Nella sua consueta enews settimanale, l'ex presidente del Consiglio e senatore del Partito Democratico, Matteo Renzi, attacca il governo Conte su una serie di questioni di attualità: "Sulla RAI, Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio concedono il bis. Forza Italia e Movimento Cinque Stelle, infatti, a dispetto delle dichiarazioni vanno d’amore e d’accordo. Alla Camera i forzisti votano Roberto Fico. Al Senato i grillini votano Maria Elisabetta Alberti Casellati. Alla Rai tutti insieme votano Marcello Foa, l’uomo che insultava Sergio Mattarella. Come abbiamo sempre detto: la Destra e il Movimento Cinque Stelle stanno insieme, anche di nascosto. Piaccia o non piaccia, siamo gli unici a fare opposizione: ci attaccano anche per questo", scrive Renzi.

"Essere opposizione per definizione non è sufficiente. Hanno approvato la vergogna cosmica contro l’obbligo dei vaccini. Ha vinto l’ignoranza, ha perso la scienza. I nostri amici della Camera hanno fatto ostruzionismo anche di notte (guardate che bello il tweet di Paolo Siani, pediatra e uomo coraggioso), al Senato le abbiamo provate tutte. Non è bastato. Qui la mia dichiarazione di voto in Aula. Non arrendiamoci, la battaglia è appena cominciata. Rocco Casalino è il portavoce del Premier Conte. Dopo aver già dato bella mostra di sé con giudizi razzisti sui poveri, nelle ultime ore ha minacciato in modo scurrile alcuni dirigenti pubblici. Il premier Conte – nella sua veste di portavoce del portavoce – lo ha difeso. Persino il Presidente della Camera Fico si è accodato nel difendere Casalino e attaccare i giornalisti. E chi non si allinea viene massacrato sui social. Siamo al manganello via web e mi dispiace molto per chi non si accorge delle conseguenze di questo atteggiamento", prosegue il senatore dem.

"E del resto si vede che nessuno vuole scostarsi dalla linea ufficiale anche dalla priorità delle notizie. Per esempio quando Istat dice che tra il 2014 e il 2017 c’è stata la più grande riduzione fiscale della storia, nessuna testata dà rilievo a questa notizia. Nessuna! Eppure la sintesi è che nell’Italia Repubblicana, nessun Governo prima del nostro ha fatto un taglio di tasse corposo come il nostro (Dal 43,6% al 42,2% comprendendo Imu, Irap costo del lavoro, Ires, tasse sul lavoro, tasse agricole e senza considerare Canone Rai e 80€). Ma non se ne parla, forse perché Casalino non vuole. Questo permette a Salvini di mentire quotidianamente sulle proposte economiche. Salvini ha detto che la Flat Tax non sarà per tutti ma solo per un milione di persone, ma nessun giornalista ha fatto notare che già oggi è così (e grazie a Enrico Zanetti per la segnalazione). Poi come ha giustamente fatto notare Luigi Marattin si sono inventati una tassa al 5% sulle start-up che già c’è. Hanno vinto promettendo la luna, non riescono a fare ciò che hanno promesso, ma il controllo sistematico della comunicazione permette di far finta di nulla. Infine, dopo 40 giorni di proclami, nessuno sa chi ricostruirà il Ponte di Genova. Il Decreto Legge annunciato come già chiuso dal premier, dieci giorni fa, è sparito. E nessuno sa che fine ha fatto. Il Governo ha proclamato guerra a Autostrade, ai poteri forti, ai governi precedenti. Ma qualcuno che spieghi dove hanno nascosto il decreto lo troveranno? Non è una Favoletta, è una tragedia continua", conclude Renzi.