Matteo Renzi sostiene che il Partito Democratico riuscirà a ribaltare il risultato elettorale alle prossime politiche del 4 marzo e che il Pd sarà il primo partito, nonostante al momento i sondaggi lo diano al secondo posto, decisamente distaccato dal Movimento 5 Stelle: "Con queste regole il Pd può essere il primo partito e il primo gruppo parlamentare, ma a condizione che si scrolli di dosso la paura. Auspico il gioco di squadra, perché senza il gioco di squadra rimpiangeremo per cinque anni la mancanza di coraggio", ha dichiarato il segretario nazionale del Pd durante un evento elettorale tenutosi in Umbria.

Proseguendo, Renzi ha duramente attaccato Alessandro Di Battista del Movimento 5 Stelle, reo di aver bollato gli italiani come rincoglioniti: "Gli italiani rincoglioniti? Ma come si permette? Dovrebbero sciacquarsi la bocca prima di offendere l'Italia e gli italiani. Io non ho mai insultato chi non vota come me, rispetto le decisioni dei cittadini. La nostra riforma costituzionale è stata bocciata alle urne, io per rispetto dell'opinione degli italiani mi sono candidato al Senato per dare un segnale, visto che quell'istituzione i cittadini hanno voluto mantenerla", ha proseguito Matteo Renzi.

Nel corso dell'evento elettorale, il segretario del Pd ha inoltre parlato delle proposte che il Partito Democratico intende portare avanti qualora dovesse arrivare nuovamente al governo del Paese: "La pressione fiscale va abbassata, noi l'abbiamo fatto ma non è stato sufficiente. Dobbiamo abbassare le tasse e poi anche introdurre politiche per le famiglie con figli. La natalità va incentivata, in Italia non si fanno più figli e noi dobbiamo mettere le coppie in condizione di poterli fare".