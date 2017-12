Il Partito Democratico "avrà un alleato di centro e uno di sinistra". Ad affermarlo è Matteo Renzi nella sua E-News odierna, a due giorni dalla notizia del "ritiro" dalla politica di Giuliano Pisapia e Angelino Alfano: il primo – leader di Campo Progressista – da mesi era considerato il più attendibile alleato a sinistra del PD mentre l'attuale ministro degli Esteri avrebbe dovuto "coprire" a destra. La loro rinuncia aveva inevitabilmente fatto temere per un isolamento politico del Partito Democratico alle prossime elezioni, isolamento che tuttavia sarebbe da scongiurare. "Il contributo di queste liste sarà determinante per strappare seggi al centrodestra. Molti collegi infatti si decideranno sul filo di qualche centinaio di voti". E annuncia: "Ora che mancano poche settimane alle elezioni, è tempo di partire con la campagna elettorale". Poi, sul presunto addio alla politica di Pisapia e Alfano: "Non capisco perché se rinuncia Di Battista questo è un gesto nobile e coraggioso, se rinunciano Alfano e Pisapia diventa una ritirata. Sarebbe più saggio avere lo stesso rispetto per tutti e tre".

In merito all'approssimarsi del voto e della campagna elettorale, il segretario del PD scrive: "Chi vuole starci è il benvenuto e avrà pari dignità. Chi se ne è andato avrà il nostro rispetto. Ma adesso si parte. Rispettiamo chi ha deciso di non essere della partita, ma noi saremo in campo: vogliamo mettere testa e cuore per vincere le elezioni perché pensiamo che questo serva all'Italia, non solo al nostro partito".

Matteo Renzi infine attacca il Movimento 5 Stelle, "ha deciso di attaccare l’ex vicepresidente degli Stati Uniti, Joe Biden, reo di aver citato il referendum costituzionale dello scorso anno come una delle campagne elettorali considerate ‘a rischio'. Appena possono tuffarsi in un complotto – vero o presunto – gli uomini del Blog sono felicissimi. Sono nati del resto parlando di scie chimiche, sirene, falsi allunaggi: hanno una certa esperienza nel settore".