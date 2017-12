Si apre con una lunga lista di "cose fatte" l'enews di Natale che Matteo Renzi manda ai militanti del Partito Democratico. Un elenco degli ultimi provvedimenti del Governo, dal rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione al ddl sulle professioni sanitarie, per arrivare alla legge sui testimoni di giustizia e sulla tutela per gli orfani vittime di violenza domestica. Per il segretario del Partito Democratico si tratta della chiara dimostrazione del buon lavoro fatto dai governi a trazione PD, una gestione che intende rivendicare con forza e su cui sarà impostata anche la prossima campagna elettorale (che dovrebbe partire già nel prossimo mese di gennaio, se le indiscrezioni di questi giorni fossero confermate).

"La differenza tra noi e gli altri, alla fine, è innanzitutto nella capacità concreta di governare", spiega Renzi, cogliendo lo spunto per attaccare nuovamente il MoVimento 5 Stelle, sempre prendendo ad esempio l'amministrazione guidata da Virginia Raggi: "Perché è difficile far credere che riuscirai a gestire le conseguenze di un referendum sull'Euro se quando amministri non riesci a tenere in vita un povero albero di Natale in piazza Venezia (Spelacchio, riposi in pace)". E ancora la gestione Raggi è al centro dell'altra questione di cui parla Renzi: la "richiesta di aiuto" alla Regione Emilia Romagna per la gestione del conferimento dei rifiuti