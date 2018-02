La legge permette di richiedere la restituzione dei regali che le coppie si scambiano in occasione delle festività come San Valentino, i compleanni o Natale? Insomma, stando a una recente pronuncia della Corte di Cassazione, essendo che questi regali rientrano nelle cosiddette "liberalità d'uso", gli ex partner, una volta cessata l'unione o il fidanzamento, non possono accampare pretese. Secondo quanto spiega Studio Cataldi, "non può chiedersi la restituzione dei costosi doni che la coppia si è scambiata in occasione di San Valentino. Certo, non tutti i regali sono uguali agli occhi della legge in quanto alcuni comportano un notevole impoverimento per il donante e un arricchimento del donatario poiché ‘non di modico valore'", ma la legge, per questa fattispecie di regalo, prevede che le donazioni "non modico valore" debbano rivestire la forma dell'atto pubblico, dunque la donazione deve avvenire alla presenza di un notaio, mentre quelle di modico valore, dunque più comuni e meno dispendiose, saranno valide anche in assenza di atto pubblico, "purché (ex art. 783 c.c.) vi sia la consegna della cosa nelle mani del donatario risultando, in tal modo, la certa e inequivocabile volontà del donante".



"Nella sentenza n. 18280/2016, la Cassazione ha, ad esempio, confermato che diversi oggetti d'arte (tra cui un quadro di Picasso) e un diamante da 13 carati che la ex del donante aveva ricevuto in regalo costituivano apprezzabile depauperamento del patrimonio del donante e avrebbero quindi richiesto la forma prevista dall'art. 782 c.c., in mancanza della quale entrambi sarebbero dunque dovuti essere restituiti trattandosi di elargizione che rappresenta una ‘donazione di grande valore'. Ciò sia in base allo sforzo economico che il dono complessivo richiedeva, sia sulla base delle motivazioni del regalo, che non era di routine, ma era un presente per ottenere il perdono dell'amata", scrive Studio Cataldi.

Per quanto riguarda tutte le altre fattispecie di regali di modico valore, invece, il ragionamento della predetta sentenza non vale e i doni fatti per ricorrenze come San Valentino, non costituendo una vera e propria donazione, non vanno restituiti. "La norma precisa che non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi, quindi per conformarsi a un'usanza sociale (ad es. le mance, i regali di Natale, di compleanno, di laurea, ecc.). Dovranno all'uopo valutarsi tutte le circostanze del caso concreto (condizioni economiche, costumi sociali e familiari, intenzione del disponente), mentre si prescinderà dal rilevante valore dell'oggetto donato", precisa Studio Cataldi.

"Ciò è proprio quanto verificatosi per San Valentino, "festività di conio non antico", da tempo impostasi con indiscutibile rilevanza in Italia e nel mondo occidentale. In occasione di essa, come per altre (ad esempio Festa della mamma o del papà), è invalso l'uso di regali tra gli innamorati che si giustificano in relazione al legame esistente tra le parti. Come evidenziato da una precedente decisione di legittimità (Cass. n. 12142/1993), il rilevante valore dell'oggetto donato non è ostativo alla configurazione di una liberalità d'uso, in quanto usi e costumi propri di una determinata occasione sono da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti esistenti fra le parti e della loro posizione sociale. La portata economica dell'elargizione va commisurata alla condizione economica dei soggetti, che nel caso di specie disponevano, come attestato in sentenza e implicito nelle difese svolte, di ingenti patrimoni e mantenevano un elevatissimo tenore di vita".