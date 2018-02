Owen Scott, 29 anni, inglese, dovrà trascorrere almeno 14 anni in carcere per aver tentato di compiere una strage lo scorso 23 agosto, guidando un’auto contro la parete anteriore di un pub del South Yorkshire a quasi 150km/h. All’interno del veicolo c’erano anche i suoi quattro figli. Ad avere la peggio è stata la figlia di sette anni: la piccola ha perso gran parte del cranio, è rimasta parzialmente paralizzata e resterà sulla sedia a rotelle per il resto della sua vita. Anche gli altri figlio (un bimbo di 9 mesi, uno di quasi 2 anni e la figliastra di otto anni) hanno subito gravi ferite dalle quali ancora si stanno riprendendo. "Dovrai vivere per il resto della tua vita sapendo di aver danneggiato, in alcuni casi in modo irrecuperabile, la salute, sia fisica che psicologica, dei tuoi figli" ha detto il giudice Justice O'Farrell nel pronunciare la sentenza.

Scott avrebbe tentato di uccidere i suoi bambini, lanciandosi contro il muro del Travelers Inn di Barnsley dopo averli aggrediti con un martello durante un episodio psicotico indotto da farmaci. Le vittime sono state tutte ricoverate in ospedale in gravi condizioni, con ferite "non tutte ritenute collegate all’incidente in auto", hanno aggiunto. Scott, originario di Fawley, Hampshire, è stato arrestato dagli agenti poco dopo l'incidente, avvenuto nell'area di Oxspring intorno alla mezzanotte del 23 agosto. Oggi è arrivata la condanna.

Parlando nell’udienza, l'ispettore capo Detective David Stopford, della polizia del South Yorkshire, ha descritto la scena del crimine lo scorso agosto. “Era così orribile che tutti sono rimasti stupefatti nel trovare i bambini ancora vivi. Nell'auto è stato trovato un martello macchiato di sangue mentre gli ufficiali stavano salvando i bambini e presto è diventato chiaro che le lesioni subite dai bimbi erano coerenti con questo piuttosto che con l’incidente”. "I bambini sono stati tutti feriti gravemente alla testa, alcuni dei quali comprendevano numerose fratture del cranio e sanguinamento al cervello” ha aggiunto Stopford.