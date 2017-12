La bimba di due anni e il suo fratellino di 4 scomparsi dalla loro casa a nord di Londra sono stati entrambi ritrovati. La polizia metropolitana ha spiegato che i piccoli sarebbero stati lasciati alle cure di un amico di famiglia dopo che la madre è stata portata in ospedale lunedì sera tardi. In precedenza la polizia aveva scoperto che Tiffarah Paul-Wright e Aiale Paul-Wright erano spariti dopo che gli agenti erano stati informati che i piccoli erano a casa da soli. Sarebbero stati visti l'ultima volta alle 12 di lunedì sera in una casa di Islington. Stando a quanto si legge sui media britannici, le autorità avevano appena appreso i bambini erano stati lasciati soli a casa, ma quando gli agenti si sono recati alla loro abitazione per capire come stavano, Tiffarah e Aiale non erano lì. I genitori per adesso sono irrintracciabili e non chiaro se qualcuno in quel momento si stesse occupando dei fratellini.

La polizia si era detta “sempre più preoccupata” per la loro situazione tanto da sollecitare chiunque abbia informazioni sulla vicenda a farsi avanti, chiamando immediatamente il 999 (il numero d’emergenza per denunciare eventuali crimini in Regno Unito). "La polizia di Haringey chiede informazioni su dove si trovino due bambini scomparsi. Tiffarah Paul-Wright, 2, e Aiale Paul-Wright, 4, sono stati visti per l'ultima volta intorno alle 12 di lunedì 18 dicembre in un indirizzo di Islington” si legge in un comunicato ufficiale della Met Police. "Gli agenti erano a conoscenza del fatto che i bambini fossero a casa da soli, ma quando hanno visitato l'indirizzo non erano presenti. Chiunque abbia informazioni è invitato a contattare la polizia di Haringey al numero 101 o 999, citando il riferimento 17MIS054702/04”.