Si chiamava Jodie Willsher, aveva 30 anni, ed era madre di una bimba, la donna accoltellata a morte ieri pomeriggio nel centro commerciale di Skipton, nel North Yorkshire, sotto gli occhi inorriditi di decini di clienti. Jodie lavorava nel negozio come commessa. Grazie anche all’aiuto del personale, la polizia del North Yorkshire ha arrestato un 44enne. "Il sospetto è stato inizialmente detenuto da membri coraggiosi dello staff e dai clienti, prima di essere arrestato da agenti che si sono recati rapidamente sul posto. Inizialmente stavamo indagando per tentato omicidio, ma dopo la tragica scomparsa della donna le accuse si sono chiaramente aggravate. Purtroppo i nostri sforzi e quelli dei medici per salvare la vittima non sono serviti” si legge in un comunicato della polizia.

Oggi il marito della 30enne, Mal Willshire ha postato due foto di Jodie sulla sua pagina di Facebook. Centinaia tra amici, parenti e persone che hanno preso della drammatica notizia, hanno espresso il proprio choc per la morte di Jodie. “Era un così bella persona, dentro e fuori” scrive Tai. “Eri una persona fantastica e una madre eccezionale, sono certo anche una moglie splendida. La vita può essere così crudele a volte. La nostra amicizia era così preziosa” aggiunge un’amica. Moltissimi anche i messaggi di sostegno per l’uomo. Tra i commenti sui social network, anche quello di un cliente presente al momento dell’omicidio: "Non ho mai visto niente del genere in vita mia, la gente è scappata dal negozio spaventata e traumatizzata. Il mio cuore va alla sua famiglia e ai suoi amici”.