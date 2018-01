Un’anziana donna, malata di Alzheimer, è stata violentata nella sua stessa casa di Poole, nel Dorset, in Regno Unito. L'89enne, che non può essere nominata per motivi legali, ha telefonato sotto choc a sua figlia la mattina del 31 dicembre e le ha parlato dell'aggressione subita. Nonostante la sua situazione clinica e l’evidente choc per la violenza, ha detto alla figlia che “doveva subito andare dal medico”. Stando al racconto della 89enne, un giovane uomo l'avrebbe spinta al petto, facendola cadere sul suo letto prima di aggredirla sessualmente. In casa ci sarebbe stato un altro uomo che “ha osservato e riso” mentre il presunto stupro aveva luogo. L’anziana vittima è stata subito portata in ospedale.

I membri della sua famiglia hanno dichiarato che “la loro peggiore paura” si è ora realizzata ed è "impossibile" descrivere quanto siano “arrabbiati e furiosi”. “Abbiamo sempre temuto che potesse essere derubato, ma una cosa del genere proprio non potevamo immaginarla” dicono. Ad ogni modo, i familiari assicurano che in casa non è stato rubato nulla. "Sono andati lì deliberatamente per violentarla, il che è assolutamente disgustoso. Se l'hanno fatto una volta, potrebbero farlo di nuovo e vogliamo avvisare le persone di essere prudenti” affermano ancora i parenti della vecchina stuprata. Purtroppo la vittima non è stata in grado di riconoscere i due uomini, né di fornire una descrizione dettagliata alla polizia. Al momento non è ancora noto come i due presunti aggressori siano riusciti ad entrare nella proprietà.